Der Sommer kommt nicht in die Gänge

"Der Sommer versucht es. Aber er kommt nicht in die Gänge", sagt Erich Steiner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (kurz ZAMG).



Anfang der kommenden Woche lässt sich die Sonne blicken. Das "Aber" folgt auf dem Fuß: Es wird aber nicht mehr als ein kurzer Hoffnungsschimmer am Horizont. Am Montag soll es auflockern und das Thermometer zwischen 18 Grad Celsius und 25 Grad schwanken. Im Osten und Süden bleibt es unbeständig. Im Westen zeigt das Wetter am frühesten sein freundliches Gesicht. Und es geht mit den Temperaturen aufwärts auf bis zu 28 Grad Celsius am Mittwoch -, aber ab Donnerstag wieder rapide abwärts.



"Am Donnerstag kommt ein Wetterumschwung auf uns zu", erklärt Steiner. Und es bleibt, wie es derzeit ist, eben durchwachsen. Ein "stabiler Sommer", wie ihn sich viele wünschen, ist für Meteorologe Steiner nicht in Sicht. "Wir liegen derzeit im Bereich eines Tiefdruckgebietes, und das Azorenhoch kann sich nicht über Mitteleuropa festsetzen."