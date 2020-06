Der Richter und die Nazi-Ärzte

Wie der KURIER in Erfahrung brachte hat Jesionek in den 1970er-Jahren eng mit zwei ehemaligen Nazi-Ärzten zusammengearbeitet. Gemeinsam mit dem Rassenhygieniker Gerhart Harrer und dem Euthanasie-Arzt Heinrich Gross war Jesionek Herausgeber der juristischen Zeitschrift "Forensia". Heute sagt Jesionek, dass er von der nationalsozialistischen Vergangenheit der beiden Mediziner damals nichts geahnt habe. "Wenn ich das gewusst hätte, hätte sich der Kontakt stark reduziert." Über die Zeitschrift "Forensia" findet sich ein Hinweis im Wikipedia-Eintrag über Gerhart Harrer. Udo Jesionek kann man in diesem Zusammenhang allerdings nicht finden, weil sein Name in dem Wikipedia-Artikel falsch geschrieben ist - U. Jensionek.

Das gesamte Interview finden Sie hier.