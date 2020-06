Der Retter mit der kalten Schnauze

Immer wieder schlagen Vierbeiner bei Bränden mittels Bellen Alarm und retten so ihre Besitzer vor dem Verbrennen. Im Juni 2008 stürzte in Oberösterreich ein Jäger von einem Hochstand fünf Meter in die Tiefe und blieb bewegungsunfähig auf dem Rücken liegen. Also befahl er seinem Jagdhund, ihm das Handy aus dem Rucksack zu apportieren – was der folgsame Vierbeiner auch tat.

Ebenfalls im Jahr 2008 verhinderte ein Schäfer-Dackel-Mischling in Jenbach in Tirol eine Vergewaltigung. Er biss einem Mann, der eine 14-Jährige im Park zu Boden gerissen hatte, ins Gesicht und ins Ohr, bis dieser von seinem Opfer abließ.

In OÖ kam 2002 ein Landwirt in die Häckselmaschine, wobei ihm der Vorderfuß abgetrennt wurde. Daraufhin lief sein Schäferhund der Schwägerin, die 15 Minuten zuvor den Hof mit dem Fahrrad verlassen hatte, zwei Kilometer hinterher. Durch lautes Bellen konnte er sie zum Umkehren veranlassen.