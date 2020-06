Der Preis der Schönheit

Schönheitswettbewerb Die „Welt-Hunde-Schau 2012“ – veranstaltet von der Federation Cynologique Internationale FCI und dem Österreichische Kynologenverband ÖKV – findet von 18. bis 20. Mai im Salzburger Messezentrum statt (5020 Salzburg, Am Messezentrum 1) – jeweils von 9 bis 17 Uhr. Die „World Dog Show“ gastiert damit nach 1996 in Wien zum zweiten Mal in Österreich.



Besucher Der Eintritt für Erwachsene kostet 10 €, ermäßigt 7 €, die Familientageskarte 20 €. Die Dreitageskarte ist jeweils doppelt so teuer. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 40.000 Hundehaltern, Züchtern und Besuchern aus aller Welt.



Hunde Zugelassen sind Hunde ab sechs Monaten, die in ein von der FCI anerkanntes Stammbuch bzw. Register eingetragen sind, verboten sind Qualzuchten. Die Meldefrist ist bereits abgelaufen. Es werden 18.607 Vierbeiner erwartet. Besucherhunde sind erlaubt, benötigen aber einen gültigen Impfpass mit eingetragenem Tollwutschutz.



Infos Details im Internet unter http://worlddogshow.oekv.at/