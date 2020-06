Der kleine Oliver brach in Tränen aus

„Die Kindesmutter hat das Treffen dann von sich aus abgebrochen, weil sie Oliver nicht quälen wollte." Marion Weilharter konfrontierte Donnerstag jene Pflegschaftsrichterin damit, die über ihren Antrag auf Rückführung des Kindes nach Graz entscheiden soll. Ob die Eskalation beim Wiedersehen von Mutter und Kind als Pluspunkt für die Grazerin gewertet wird, bleibt abzuwarten.

Am Dienstag erörterten die Gutachter, was für das Kind das Beste sei. Am Donnerstag wurden in diesem heftig geführten Obsorgestreit beide Eltern gehört. Mit einem Urteil ist erst in 14 Tagen zu rechnen, es wird schriftlich ergehen. Von beiden Seiten kann dagegen noch berufen werden. Der Obsorgestreit läuft seit Sommer 2010. In Österreich hat die Mutter das Sorgerecht, in Dänemark der Vater Thomas Sörensen. Der Lebensmittelpunkt des Kindes war bis heuer im April in Graz.