Der große Schwindel mit Teppichen

Das Interessante aber ist, dass von diesem Reisepreis kein Cent in die Türkei oder in Flugtickets fließt, wie hinter vorgehaltener Hand erzählt wird. Die Reisen sollen ausschließlich von den türkischen Teppichfirmen vorfinanziert werden. Dieses Geld müssen sie demnach über Wucherverkäufe refinanzieren. Das Ziel der gesamten Reise ist somit, dass die Touristen in den Geschäften möglichst kaufen – sonst ist die Reise ein Minusgeschäft für die Veranstalter. Alle anderen Ziele, die während der Reise besucht werden, sind reine Staffage.

Leder, Schmuck und Teppiche sind die Objekte, die an den Mann gebracht werden (müssen). 80 Prozent der Teppiche sind in China in Maschinen gefertigt, sagen Experten. Die Tricks der Verkäufer sind gut, die Interessenten werden von der Gruppe getrennt, in Separees gebracht und dort „bearbeitet".

Der 63-jährigen Oberösterreicherin Gertraud S. wurden so Teppiche als Wertanlage für die Pension angedreht, sie legte ihre gesamten Ersparnisse (rund 60.000 Euro) in zwei Teppichen an, die nicht einmal die Hälfte wert waren. Ein hoher Beamter eines österreichischen Ministeriums kaufte Lederwaren, Schmuck und Teppiche um knapp 50.000 Euro ein. „Eine nachträgliche Expertenschätzung in Wien ergab, dass die Ware keine 20.000 Euro wert ist. „Um die Differenz hätte ich mir ein schönes Auto kaufen können", berichtet er.

„Es gibt aber genügend Leute, die um zwei- bis dreihunderttausend Euro einkaufen", berichtet ein türkischer Reiseführer. Teilweise werden Wechsel ausgestellt, bei denen man auf sein Rücktrittsrecht verzichtet.