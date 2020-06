Der Fußgänger

Geistlos nenne ich jene Damen und Herren, die auf dem Gehsteig in die Pedale treten und keine Rücksicht auf das einfache Fußvolk nehmen. Eines Tages, ich trete gerade aus dem Haus, mit meiner zweijährigen Tochter auf dem Arm. Wir wollen zu dem im dritten Bezirk viel gerühmten Eissalon "Dolo­miten", da zischt ein Radler unmittelbar vor uns am Trottoir vorbei.

Ich werde, für meine Verhältnisse, unerhört kühn und rufe dem Radler ein "Sie Hiafla, passen S’ auf" nach. Das Wesen in wallender, weißer Leinen­hose bremst hart, steigt vom Rad, blickt sich kurz um (Zeugen?!) und geht dann auf Konfrontationskurs, es ist übrigens eine sie: "Des is a Einbahn, Oida. Deshalb foa ich am Gehsteig. Mir måcht des a kan Spaß, glauben S’ ma des." Wenn ich unbedingt jemanden beschimpfen wolle, dann bitteschön "die Trottl’n vom Amt", die für den Schilderwald in Wien verantwortlich seien. Sie sei ein Opfer. Auf einer Entschuldigung meinerseits besteht die gute Frau nicht, immerhin.