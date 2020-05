Der Arzt, dem die Todesstrafe droht

KURIER: Man hat Ihnen den Pass abgenommen. Sie wurden suspendiert und des Mordes angeklagt. Wie geht es Ihnen in dieser Situation?

Adelsmayr: Mir geht es mal besser und mal schlechter. Ich wache nicht jeden Tag mit tränenerstickter Stimme auf. Ich versuche, meinem Tag eine Struktur zu geben, habe Anwaltstermine, telefoniere viel, halte meine Wohnung in Schuss und bereite mich auf den Prozess vor.



Wann haben Sie Ihre Frau und Ihre beiden Kinder zuletzt gesehen?

Ich war zuletzt zu Weihnachten 2009 daheim. Die Familie war zwischendurch schon da. Ich darf ja seit der Passabnahme das Land nicht verlassen. Die Sehnsucht, meine Familie zu sehen, wächst natürlich.



Sie haben sich nicht schuldig bekannt?

Ja, natürlich! Der Prozess beschäftigt mich jede Stunde des Tages. Ich kämpfe das durch. Es geht mir um Gerechtigkeit.



Sie wissen, was im Falle einer Verurteilung droht. . .

. . . Der Strafrahmen reicht von drei Jahren Haft bis zur Todesstrafe. In der Anklageschrift verlangt der Staatsanwalt meine Exekution. Ich hab' mich bewusst nicht erkundigt, wie das hier gemacht wird.



Ist das nicht nur eine übliche Floskel. . .

Nein, das ist unüblich und ernst gemeint. Die Anklage lautet auf "geplanter Mord".



Wie reagiert Ihr Umfeld?

Meine Freunde waren bestürzt. Die Ärzte sind sehr verunsichert. Jeder, der in einem kritischen Bereich arbeitet - Anästhesie, Notfallmedizin, Unfallchirurgie - kann in meine Situation kommen. Kollegen aus Österreich, die geplant haben zu kommen, haben jetzt abgesagt. Das Risiko ist ihnen zu groß.



Sie waren in Dubai das Top-Thema in den Nachrichten. . .

. . . Ja! Nach der Anhörung ist es hier durch alle Medien gegangen. Das war eine Rufmordkampagne. Aufgrund dieses medialen Drucks bin ich suspendiert worden.



Wie waren die Reaktionen aus Österreich?

Es ist eine Welle der Unterstützung gekommen, die mir gut getan hat. Ich bin mir nicht ganz so verlassen vorgekommen. Es ist jetzt das Bewusstsein da, dass eine Öffentlichkeit ein bisschen darauf schaut, wie die Sache hier weitergeht.



Wie sollen Sie nach Ansicht des Staatsanwalts den Patienten ermordet haben?

Das Motiv begründen sie, indem sie sagen, ich wollte ein Bett auf der Intensivstation freimachen. Die Tatwaffen sollen eine Überdosis Morphium und Sauerstoffmangel gewesen sein. Und ich soll den Befehl gegeben haben, den Mann bei einem erneuten Herzstillstand nicht mehr zu reanimieren.



Der Reihe nach: Was sagen Sie zu den medizinischen Vorwürfen?

Für mich waren die Vorwürfe zu Beginn lächerlich. Ich hab' die Sache unterschätzt. Das wurde dann schlimmer und schlimmer.



War es zu viel Morphium und zu wenig Sauerstoff?

Vorweg mal: Opiate sind hier zu allererst Rauschgift und damit was Schlechtes. Morphium kann rein theoretisch zum Atemstillstand führen. Aber: Der Patient war vom Hals abwärts querschnittgelähmt und wurde von einer Maschine beatmet. Aus diesem Grund kann es zu keinem Atemstillstand gekommen sein. Und der Sauerstoff wurde auf ein raumübliches Niveau gesenkt. Es gab nicht das geringste Symptom von Sauerstoffmangel. Der Patient war mit dieser Einstellung 36 Stunden stabil, unauffällig und hat kommuniziert.