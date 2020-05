Das Frauenbild in der Kirche

Die gezielte Wertminderung der Frau über Jahrhunderte hinweg stand natürlich im krassen Gegensatz zu den katholischen Gipfelhöhen, in die man Jesu Mutter Maria emporstilisiert hat. Jesus wurde als „wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich“, seine Mutter als „Gottesgebärerin“ dogmatisiert. Die katholische Marienverehrung hat für lange Zeit eine breite Kluft zu den evangelischen Christen aufgerissen. Diese ist dank einsichtiger Interpretation auf beiden Seiten inzwischen recht schmal geworden. Eher schon könnte man sagen, dass die Kluft zwischen der Erhebung Mariens in Himmelshöhen und der immer noch prinzipiellen Fernhaltung der Frau vom Altar zu einem theologischen Problem innerhalb der katholischen Kirche geworden ist.

Natürlich bahnte sich insgesamt im kirchlichen so wie im gesellschaftlichen und staatlichen Bereich eine andere, höhere Einschätzung von Frauen an. Hildegard von Bingen tat sich nicht nur als kulinarische Bio-Heilige hervor, sondern wurde von Bischöfen zu Vorträgen vor Klerikern eingeladen. Katharina von Siena, die Päpste und Staatsmänner mit geistreichen Mahnbriefen bombardierte, und Teresa von Avila wurden zu Kirchenlehrerinnen ernannt. Die hl. Clara baute zusammen mit Franz von Assisi am großen Traum christlicher Weltbewältigung durch Armut und Entsagung. Ordensschwestern leisten in Erziehung und Krankendienst auch heute Beispielhaftes.

In seine große Vergebungsbitte an die Welt 2000 hat Papst Johannes Paul II. auch Kirchenschuld an Frauen eingeschlossen. In seiner Amtszeit wurden Frauen seliggesprochen, darunter die Wiener Schwester Maria Restituta Kafka, eine Märtyrerin aus der Nazizeit. Auch der Anteil von Franziska Jägerstätter am Heldentod ihres Mannes, lange Zeit unberücksichtigt, wird gewürdigt. In den Pfarrgemeinderäten Österreichs halten Frauen und Männer einander ziemlich die Waage. Kardinal Erzbischof Schönborn und einige seiner Amtskollegen haben Frauen in Führungspositionen der Diözesanverwaltung berufen.