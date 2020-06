Däne entführt seinen Sohn aus Graz

Dramatische Szenen spielten sich Dienstag kurz nach acht Uhr vor einem Privatkindergarten in Graz ab. Marion Weilharter, 39, brachte ihren Sohn Oliver mit dem Auto zur Betreuungsstelle. Plötzlich stand der Kindesvater aus Dänemark vor ihr, zerrte den Buben mit Gewalt aus dem Pkw und stieß ihn in ein gemietetes Fahrzeug hinein. Ein männlicher Begleiter des mutmaßlichen Entführers hielt die Mutter fest. "Ich hab’ geschrien, so laut ich konnte." Auch andere Eltern wurden Zeugen des furchtbaren Geschehens, konnten aber nicht eingreifen.