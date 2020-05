Costa Rica-Morde vor der Aufklärung

Eine entscheidende Wende ist offenbar in einem Gewaltverbrechen an zwei steirischen Auswanderern in Costa Rica eingetreten. Horst Hauser, 68, und Herbert Langmeier, 66, waren um die Weihnachtszeit 2009 ermordet worden. Die Leichen der beiden Jugendfreunde aus dem Murtal waren heuer im April in Plastiksäcken vom Meer an Land gespült und später identifiziert worden.



Am Mittwoch stellte sich ein 25 Jahre alter Lateinamerikaner, Gabriel R.. In Begleitung seines Anwalts erschien er im Büro der Staatsanwaltschaft in Puerto Jiménez. Er habe sich monatelang in den Bergen versteckt und wolle auf Anregung seiner Familie reinen Tisch machen, schreibt die Tico Times online . Gabriel R. sitzt in Untersuchungshaft.



Der brutale Doppelmord wird jetzt neu aufgerollt. Der Verdacht fiel anfangs auf eine Bande, die mit Rauschgift zu tun hatte und wegen Beschaffungskriminalität amtsbekannt war. Dazu zählte offenkundig auch Gabriel R..