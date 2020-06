Cooki darf doch hierbleiben

Für jene elf Wochen alte Katze, die auf dem Flughafen Wien-Schwechat sitzt und zurück nach Kairo abgeschoben werden sollte, zeichnet sich ein Happy End ab. Cooki war der 17-jährigen Besitzerin von der Zollbehörde abgenommen worden. Sie hatte alle Import-Formalitäten erfüllt – bis auf einen Bluttest. Jetzt kann das Tier doch noch in Österreich die Quarantäne absitzen. Madeleine Petrovic vom Wiener Tierschutzverein: „Wir durften sie nicht aufnehmen, weil sie in einer Bundeseinrichtung in Quarantäne muss.“ Ein Platz wurde gefunden. Einziger Haken: Die Unterbringung kostet 1500 Euro.

Eine Spendenaktion läuft. Kontodaten: Wiener Tierschutzverein, Kennwort „Cooki“

PSK, BIC OPSKATWW, IBAN AT19600000000 1717000