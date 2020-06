Christian Wulff: 10.000 Euro aufs Privatkonto

Auf Anfrage habe Wulff ausrichten lassen, er habe den Betrag an den Freundeskreis eines Krankenhauses in Israel überwiesen. Die Anfrage beim Zentralrat der Juden, ob der Stifter des Preises damit einverstanden sei, stellte sein Büro laut dem Spiegeljedoch erst am vergangenen Dienstag – sieben Monate nach der Preisverleihung.

Der 52-jährige Wulff war am 17. Februar nach einer wochenlangen Affäre – unter anderem wegen seiner engen Kontakte zu Unternehmern – als Bundespräsident zurückgetreten. Es geht um den Verdacht der Vorteilsnahme; die Staatsanwaltschaft ermittelt. Vorwürfe wegen möglicher Begünstigungen durch befreundete Unternehmer hatte Wulff zwar zurückgewiesen, Fehler jedoch eingeräumt. Mit nur 598 Tagen war er so kurz im Amt wie kein anderer deutscher Bundespräsident.

Laut Medien arbeitet Wulff inzwischen zwei bis drei Tage in der Woche in einem provisorischen, etwa 40 Quadratmeter großen Büro in Berlin. Die Räume – knapp zwei Kilometer vom Schloss Bellevue entfernt – würden so lange genutzt, bis die Renovierung des neuen, repräsentativeren Büros abgeschlossen sei, hieß es. Wulff pendle zwischen Niedersachsen und Berlin und wohne in Berlin im Hotel oder bei Freunden. Büro und Mitarbeiter stehen ihm vorerst bis Jahresende auf Staatskosten zur Verfügung. Wie es 2013 weitergeht, muss der Bundestag neu entscheiden.