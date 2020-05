Chinas Staatschef zu Gast in Wien

Hu Jintao ist derzeit einer der gefragtesten Gesprächspartner der Weltpolitik. Immerhin führt Chinas Staatspräsident in Krisenzeiten das Land mit dem robustesten Wachstum und den weltweit größten Devisenreserven. Umso günstiger fügt es sich für Österreich, dass der 69-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Liu Yongqing am Sonntag zu einem schon lange geplanten Staatsbesuch in Wien eintrifft. Anlass ist das 40-Jahr-Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Wien und Peking.



Die 160-köpfige Wirtschaftsdelegation, die Präsident Hu begleitet, zeigt aber klar, wo der Schwerpunkt des Besuchs liegt. China ist für heimische Betriebe ein Hoffnungsmarkt. Im Vorjahr konnten die Exporte um fast 40 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gesteigert werden. Umgekehrt lieferte China Waren im Wert von 5,4 Milliarden und ist als Investor sehr begehrt. Mehrere Abkommen sollen dafür sorgen, dass dieser Boom anhält.



Auch wenn Hu in Österreich die gesamte Staatsspitze trifft und Demonstrationen von Tibetern und Falun-Gong-Anhängern angemeldet sind - der Besuch wird für ihn wohl eher eine Aufwärmrunde für den Gipfel der 20 größten Industriestaaten darstellen, der am Donnerstag in Cannes beginnt. Dort soll über Maßnahmen zur Ankurbelung der Weltwirtschaft beraten werden. Und die Europäer werden massiv um chinesische Investitionen in den Euro-Rettungsschirm werben. Die Milliarden aus dem Osten sollen den Schuldenländern wieder auf die Beine helfen.



Peking ist prinzipiell zu Stützungskäufen bereit, verlangt aber Sicherheiten und mehr Mitsprache in der Weltwirtschaft. Bereits jetzt soll ein Viertel der etwa 2000 Milliarden Euro umfassenden Devisen-Reserven in Euro-Papieren stecken. China hat also größtes Interesse an der Stabilität der EU, die mittlerweile sein größter Handelspartner ist.