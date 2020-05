Chinas Präsident Hu in Wien

Bei seinem Besuch in Wien lobte Hu derweil die Kontakte zu Österreich, die weiter ausgebaut werden sollen - dazu werden sieben Abkommen in den Bereichen Umwelt und Kultur unterzeichnet. Der Gast äußert auch einen Wunsch: Österreich möge sich in der EU dafür einsetzen, dass China als Marktwirtschaft anerkannt wird und Beschränkungen beim Technologietransfer abgebaut werden.



Fischer hebt die Erfolge des Vorjahres hervor: "Plus 20 Prozent chinesische Touristen, plus 30 Prozent österreichische Investitionen, plus 40 Prozent Exporte nach China." In den nächsten fünf Jahren soll der Handelsaustausch verdoppelt werden. Das heikle Thema Menschenrechte spricht Fischer nur indirekt an, als er Österreichs Mitgliedschaft in der UN-Menschenrechtskommission erwähnt. Am Dienstag eute erwartet Präsident Hu und seine Frau ein eher touristisches Programm mit einer Bootsfahrt auf dem Wolfgangsee und Salzburg.