China: Todesstrafe für Politiker-Gattin?

Am Donnerstag war die Provinzstadt Hefei im Osten Chinas im Ausnahmezustand: Ein Großaufgebot an Sicherheitsleuten säumte den Block um das Gerichtsgebäude, Dutzende Wagen verstopften die Straßen. Die Ausläufer des Taifuns "Haikui" brachten Sturm über die Stadt. Die ungemütliche Atmosphäre hielt aber Anhänger des einstig mächtigen, nun gefallenen Spitzenpolitikers Bo Xilai nicht davon ab, ihm und seiner Frau ihre Unterstützung zu zeigen. Zwei Männer wurden einkassiert, als sie mit Medien sprechen wollten.

Denn Journalisten sind unerwünscht, wenn Bos Ehefrau, Gu Kailai, wegen Giftmordes an ihrem ehemaligen Vertrauten, dem britischen Geschäftsmann Neil Heywood, vor Gericht steht. Heywood, der Spekulationen zufolge Geld für die Familie Bo ins Ausland geschafft haben soll, wurde im November tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Zunächst wollen die Behörden eine Alkoholvergiftung festgestellt haben. Später wurde die Ex-Anwältin Gu Kailai angeklagt, den Briten zusammen mit einem Hausangestellten mit Gift getötet zu haben. Die beiden hätten sich über Geld gestritten, hieß es. Heywood habe vielleicht Gus Sohn bedroht. Möglicherweise habe Heywood einfach zu viel gewusst, wurde gemutmaßt. Schnell wurde Gu in den Medien als "Lady Macbeth" vorverurteilt.