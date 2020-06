China: Polit-Thriller um Macht und Mord

Der ehemals mächtige Spitzenpolitiker Bo Xilai hatte noch bis vor Kurzem beste Chancen, in Chinas wahres Machtzentrum, den Ständigen Ausschuss des Politbüros, aufzusteigen. Im Herbst nimmt dieser engste Führungszirkel der Kommunistischen Partei einen Generationswechsel vor – das passiert nur einmal in zehn Jahren. Die neun Plätze im Ausschuss sind hart umkämpft. Und Bo hat sich mächtige Feinde geschaffen: Nicht nur mit seinem Kampf gegen das Organisierte Verbrechen in seiner Amtszeit als Parteichef der aufstrebenden Metropole Chongqing. Vor allem seine "roten" Kampagnen gingen den marktorientierten Reformern in der KP-Spitze gegen den Strich.