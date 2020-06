China: Hallstatt-Kopie vor Eröffnung

Hallstatts Bürgermeister Alexander Scheutz packt jetzt endlich Trachtenanzug, Mozartkugeln, Walzer-CD und Freundschaftsabkommen zusammen, um damit nach China zu reisen. Am 2.Juni wird die Hallstatt-Kopie in der chinesischen Provinz Guandong eröffnet. Nachdem der erste Ärger über das Projekt verflogen ist, überwiegt jetzt die Neugierde, wie der künstliche China-Zwilling so aussieht.

Drei mal wurde der Besuchstermin der Hallstätter schon verschoben. Kritische Medienberichte sorgten beim Projektbetreiber " China Mine Metal Group" für Unruhe, man wollte weitere negative Berichterstattung vermeiden. Ausländische Reporter hatten berichtet, dass sich die Wohnungen in der bizarren Hallstatt-Replik nur schlecht verkaufen würden. Das Nobel-Dorf würde eingebettet zwischen einem schmutzigen See und Bambuswäldern wie ein Fremdkörper wirken. Auch Bürgermeister Scheutz glaubt nicht, dass er sich im Nachbau wie zuhause fühlen wird – auch wenn am Dorfeingang ein Schild in Chinesisch und Deutsch " Hallstatt am See" verspricht.