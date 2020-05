Chile: Pensionen für gerettete Kumpel

M ehr als zwei Monate lang waren sie in 600 Meter Tiefe verschüttet, bevor sie in einer spektakulären Bergungsaktion gerettet wurden. Rund ein Jahr nach dem Grubenunglück hat fast die Hälfte der 33 Kumpel eine Sonderpension zugesprochen bekommen: 14 Bergleute werden monatliche Zahlungen in Höhe von umgerechnet 370 Euro erhalten.



Das Geld kommt für die Männer wie gerufen, denn einige sind seit dem Unglück schwer traumatisiert und arbeitsunfähig. Diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr unter Tage arbeiten können, sowie die über 50-Jährigen erhalten die Sonderpension. Die chilenischen Behörden prüfen, ob auch die übrigen 19 Bergarbeiter von den Zahlungen profitieren können.



Nach ihrer Rettung im Oktober 2010 wurden die Männer als Helden gefeiert. Sie wurden in Talkshows und zu Events eingeladen und hofften auf Reichtum durch die Verfilmung ihres Schicksals. Der Produzent Michael Medavoy gab im Juli bekannt, er habe die Rechte für eine Verfilmung gekauft.