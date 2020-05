Chile: Für Bildung auf die Barrikaden

Seit fünf Monaten demonstrieren Hunderttausende chilenische Schüler und Studenten nun schon für ein gerechteres Bildungssystem und mehr finanzielle Beteiligung des Staates an ihren Ausbildungskosten - am Donnerstagabend sind die Proteste neuerlich gewaltsam eskaliert. In der Hauptstadt Santiago de Chile sowie in drei weiteren Großstädten des südamerikanischen Landes, Valparaiso, Conception und Valdivia, lieferten sich Jugendliche und Polizei Straßenschlachten.



In Santiago blockierten tanzende Studenten die Alameda, eine der wichtigsten Straßen der Fünf-Millionen-Metropole. Als die Sicherheitskräfte einschritten, bewarfen die Demonstranten sie mit Steinen und zündeten Straßenbarrikaden an. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Bilanz der nächtlichen Unruhen: 30 Verletzte, 25 davon Polizisten, und 135 Festnahmen.