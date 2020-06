Causa Meschar: FPÖ sieht Graf entlastet

Die FPÖ sieht Graf nun reingewaschen – er selbst verlangt eine Entschuldigung von seinen Kritikern. Der Prozess am Handelsgericht Wien wird im August fortgesetzt. Meschars Anwalt Georg Zanger will zum Inhalt des Gutachtens nicht Stellung nehmen, sagt aber zum KURIER: „Der Auftrag des Prüfers war es ja nicht, die Vorgeschichte und Entstehung der Stiftung zu prüfen. Und in dem Bereich, für den das Gutachten in Auftrag gegeben wurde, lässt es mehr Fragen offen, als gelöst werden. Wir werden darauf zurückkommen."

Auch für die anderen Parteien ist der Fall damit nicht vorbei: Für SPÖ-Geschäftsführer Günther Kräuter „war klar", dass das Konstrukt rechtlich „kaum angreifbar" sei, weil Graf alle juristischen Register gezogen habe. Es sei „purer Zynismus", dass er aus dem Gutachten nun einen „Persilschein" ableite.

ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch: Die rechtliche Komponente sei eine Seite, aber für gewählte Volksvertreter „müssen höhere moralische Maßstäbe gelten". Auch Grünen-Justizsprecher Albert Steinhauser findet es abseits juristischer Fragen zumindest „zweifelhaft", dass in der Causa „politische und familiäre Anliegen vermischt wurden". Alles andere könne man erst beurteilen, wenn das Gutachten öffentlich sei.