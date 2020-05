Caritas-Chef Küberl Opfer eines Stalkers

Das Opfer ist prominent, der Angeklagte unbelehrbar. Seit Jahren wird Caritas-Präsident Franz Küberl von einem Grazer Notstandshilfebezieher beharrlich verfolgt und in seiner Lebensweise eingeschränkt. Kiloweise versendet der 40-Jährige verunglimpfende Pamphlete über Küberl an ihn selbst, an Zeitungsredaktionen, an Caritas-Mitarbeiter, ja sogar an Bischöfe. 92 eMail-Adressen wurden festgestellt.

Zunächst ging die Justiz mit einem außergerichtlichen Tatausgleich vor. Doch das Rad drehte sich weiter. Dienstag war Schluss mit halblustig. Gegen den Stalker, der einmal ein Psychologiestudium begonnen hatte, wurde ein Strafprozess eröffnet, auch wegen anderer Delikte, die nichts mit Küberl zu tun haben.

Schwer nachzuvollziehen ist der Zorn des Angeklagten auf den Caritas-Präsidenten. Bis 1994 hat der Grazer in einem Berufsfindungskurs bei der Caritas gearbeitet. Damals hatte der Mann behauptet, die katholische Organisation betrüge das Arbeitsmarktservice. Eine reine Luftblase.