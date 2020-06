Cameron spricht von EU-Referendum

„Es ist ein Fakt, dass die Briten nicht mit dem zufrieden sind, was sie (an der EU) haben. Und ich bin es auch nicht“, schreibt er. Doch eine Volksabstimmung über einen Austritt komme für ihn nicht infrage. Denn stimme man für einen Verbleib, dann habe London keine Chance mehr, seine Rolle in Europa zu ändern. Dabei sei es genau dafür Zeit. Man müsse jetzt über ein „neues Verhältnis“ zur EU nachdenken.

Unterstützung bekam David Cameron gestern von seinem Außenminister William Hague. In einem Interview mit der BBC sagte der, wenn die EU noch weiter zusammenrücke, dann wäre das ein „starkes Argument“ für eine Volksabstimmung. Ein konkretes Datum nannte keiner der beiden. Man müsse beobachten, wie sich Europa in den kommenden Monaten entwickle, so Hague.