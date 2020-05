Cameron räumt Fehler ein

Es war David Camerons wohl wichtigste Rede: Am Mittwoch wandte sich der wegen der Abhöraffäre um Rupert Murdochs Medienkonzern schwer angeschlagene britische Premier an das Parlament. "Meine größte Verantwortung ist es, diesen Schlamassel aufzuräumen", sagte der 44-Jährige in einer live übertragenen Rede im vollen Unterhaus. Das Interesse der Abgeordneten war enorm. Dutzende von ihnen standen immer wieder auf - womit sie traditionell zum Ausdruck bringen, sich zu Wort melden zu wollen. Mehrmals wurde Cameron von lautstarken Zwischenrufen gestört, der Parlamentsvorsitzende musste die Mandatare zur Ruhe rufen.



Der offensiv auftretende Regierungschef versprach eine lückenlose Aufklärung der Verstrickungen zwischen Murdochs Boulevardblatt News of the World (NoW) , Scotland Yard und Politikern. " Korruption bei der Polizei muss ausgerottet werden", rief Cameron und stellte eine Polizeireform mit gewählten Spitzenbeamten in Aussicht.