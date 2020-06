Brunei: 40-Millionen-Euro-Hochzeit

Prinzessin Hafizah Sururul hat ihren Bräutigam in einer viertägigen Zeremonie in dem Märchenpalast geheiratet. Die Braut trug eine mit Kristallen besetzte Robe in Beige und Silber. Unter den 3000 geladenen Gästen befanden sich die Regierungschefs mehrerer asiatischer Länder. Rund 40 Millionen Euro kosteten die Hochzeitsfeierlichkeiten – kein Problem für Sultan Hassanal Bolkiah, den Vater der Braut. Der 66-Jährige gilt mit einem geschätzten Vermögen von rund 15 Milliarden Euro als einer der reichsten Männer der Welt. Doch auch der Sultan hat seine Sorgen: Den Titel als reichster Royal der Welt musste er schon vor einiger Zeit an den thailändischen König abgeben. Und weil die Ölvorkommen und Erdgasvorräte im Land knapper werden, muss sich Brunei auch anderen Wirtschaftszweigen öffnen. So wird nun etwa verstärkt auf den Tourismus gesetzt.

Teure Hobbys sorgen für die nötige Ablenkung. Vor allem schnelle Autos haben es dem Sultan angetan – in den Garagen des Palastes ist Platz für 175 Rolls-Royce und zahlreiche weitere Traumwagen. Hassanal Bolkiah verfügt immer noch über eine gigantische Autosammlung, obwohl er sich bereits von zahlreichen Wagen getrennt hat. Zudem stehen ihm und seiner Familie diverse Flugzeuge und Helikopter zur Verfügung.