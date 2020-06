Brindisi: Bombenanschlag aus Rache

Er startete einen Rachefeld­­­zug und wollte den Justizpalast von Brindisi sprengen, weil er in einem Prozess keine Entschädigung erhalten habe. Doch das Gerichtsgebäude war ihm zu stark bewacht. Deshalb deponierte er seine drei Gaskartuschen in einem Mistkübel vor der nahe gelegenen Berufsschule. Es war am Samstag, dem 19. Mai um 7.38 Uhr als der Sprengsatz detonierte. Gerade war ein Bus mit Schülern angekommen. Die 16-jährige Melissa aus Mesagne nahe der apulischen Hafenstadt Brindisi war zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Täter hat sie gesehen, denn er wartete bei einem Kiosk und zündete seinen Sprengsatz mit einer Fernbedienung. Auf den Bildern der Überwachungskameras war der Mann nicht zu erkennen. Doch die Polizei wusste, dass er eine Armverletzung hatte. Irgendwann zog sich die Schlinge zu, da zwei seiner Autos in der Nähe des Tatorts gesehen worden waren und auch sein Handy bei der Schule lokalisiert wurde. Von da rief er seine Frau an.

In ganz Italien waren nach dem Anschlag die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Mehr als 20.000 Sicherheitskräfte und Soldaten wurden eingesetzt. Doch wie es scheint, waren weder die Mafia noch Terroristen für die Tat verantwortlich.