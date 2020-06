Breivik: Entmenschlichung trainiert

In der Vorbereitungsphase habe er auch andere Terrororganisationen miteinander verglichen und sich von El Kaida "inspirieren" lassen. Das Problem mit militanten Islamisten sei aber, so der Islamistenhasser, dass sie zu sehr auf Sprengstoff und nicht auf Amokläufe mit Schusswaffen setzten. Die Schwäche der baskischen Untergrundorganisation ETA sei, dass sie den Tod fürchten und nicht an das Leben nach dem Tod glauben. "Das ist die Schwäche von Marxisten-Bewegungen. Der Vorteil von El Kaida ist, dass sie Märtyrertum glorifizieren", dozierte Breivik. Er habe El Kaida für Christen schaffen wollen. Breivik hält sich für voll zurechnungsfähig. "Es gibt einen Unterschied zwischen politischer Gewalt und Wahnsinn im medizinischen Sinne."