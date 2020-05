BMW-Familie Quandt über ihr Nazi-Erbe

Stefan Quandt und seine Cousine Gabriele haben jetzt erstmals ein großes Interview gegeben. In der Zeit standen sie dem Quandt-Biografen Rüdiger Jungbluth und Chefredakteur Giovanni di Lorenzo Rede und Antwort: "Wir haben erkannt, dass es falsch war, nicht ganz genau wissen zu wollen, was geschehen ist", sagt Gabriele Langenscheidt-Quandt, deren Großmutter als Magda Goebbels in die Geschichte einging.



"Für unsere Familienhälfte spielt eine Rolle, dass wir den Schmerz unseres Vaters über seine Mutter miterlebt haben." ( Harald Quandt war Magdas Sohn aus ihrer ersten Ehe mit Günther Quandt. Er erfuhr vom Mord und Selbstmord seiner Mutter in einem Lazarett.) " Magda hat im Führerbunker ihre sechs Kinder getötet. Unser Vater hat diese Halbgeschwister sehr geliebt. Und wenn man, wie ich, so etwas in der Familiengeschichte hat, dann denkt man: Schlimmer kann es nicht sein. Das ist die erste Wand gegen die man rennt, wenn man darüber nachdenkt aus welcher Familie man kommt", sagt die 59-jährige Gabriele Quandt in der Zeit. "Ich habe meinen Vater mal gefragt: Hast du eigentlich so viele Kinder, weil Magda so viele Kinder umgebracht hat? Da bekam ich wieder mitgeteilt, dass über dieses Thema nicht gesprochen wird."