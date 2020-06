Betteln in Salzburg: Zwischen Mitleid und Abscheu

Vis-à-vis hat Josef Platz genommen und zeigt das, was von seinen beiden Beinen noch übrig ist. "Autounfall", sagt der 61-jährige Slowake. Markus Eckschlager drückt ihm 5 Euro in die Hand. "Von mir kriegt der Josef immer was", sagt er. "Er ist angenehm und nicht aufdringlich – im Gegensatz zu denen, die mit ihren Behinderungen durch die Stadt laufen."

Genau diese Behinderungen zweifelt Geschäftsmann Michael Wanger, der in der Getreidegasse exklusive Herrenmode verkauft, an. "Diese Gauner täuschen Krankheiten vor", sagt er. "Einmal sind sie links behindert, am nächsten Tag rechts." Immer wieder habe er Bettler beobachtet und fotografiert. "Das ist Betrug und die Polizei unternimmt nichts ", beklagt Wanger.

"Wir können nicht jedem Bettler einen Polizisten hinterherschicken, der kontrolliert, ob er behindert ist", kontert Stadtpolizeikommandant Manfred Lindenthaler. Gegen das Betteln alleine könne man nicht mehr vorgehen, dafür fehle die Rechtsgrundlage. "Entweder die Politik schafft ein neues Gesetz oder die Gesellschaft gewöhnt sich an die Bettler."