Besondere Geschenke

Natürlich unterscheiden sich Osterbräuche und -rituale auf dem Land und in der Stadt, doch die Freude der Kinder ist überall gleich, wie Mathis betont: "Gerade kleine Geschenke führen bei Kindern zu großer Freude, daran sollten Eltern denken." Die erwähnten Aktionen rund um Ostern sind ein Spaß für die ganze Familie. Auch Tanten, Onkel und Großeltern erleben so das Familientreffen ganz neu. Denn so wenig man sich an austauschbare, wenn auch teure Geschenke erinnert, so sehr bleibt gemeinsames Lachen im Gedächtnis. Und auch ältere Geschwister spielen gerne bei der Nestsuche mit. Der Family­coach bestätigt das: "Genau an diese Momente erinnert man sich doch später einmal zurück, wenn man erwachsen ist." Nach Jahren sieht man sich vielleicht Fotos an und denkt zurück an schöne Osterfeste in Omas Garten. Ähnlich geht es auch Michael Sailer, Vater von vier Kindern: "Durch seine Kinder erinnert man sich teilweise wieder an die eigene Kindheit zurück, dabei fällt einem auch auf, dass man den Eltern einiges nachmacht."

Übrigens: Nester zu verstecken ist eine Kunst für sich, wie Sailer bestätigt: " Wir versuchen die Verstecke schwieriger werden zu lassen, was nicht so einfach ist." Eines ist fix: Würden Kinder für Erwachsene verstecken, bräuchten diese bestimmt länger zum Suchen.

Familien-Einblick: So feiern wir

M ichael Sailer ist Vater von vier Kindern im Alter zwischen einem und elf Jahren. Natürlich ist das Osterfest da ein großes Thema: "Die beiden ältesten Söhne gehen ratschen, ministrieren und nehmen sich meist etwas vor, auf das sie vor Ostern verzichten wollen." Dieses Jahr verzichtete einer der beiden auf Fleisch, der andere auf seine geliebten Fruchtsäfte. Der Vater weiß: "Neben dem Nestersuchen am Ostersonntag macht es ihnen Spaß, in der Gemeinschaft etwas zu machen und sich zu engagieren."

Wünsche

Die Osterwünsche der Kinder variieren, wie Sailer erzählt: "Manchmal sind es größere Sachen, wie vor ein paar Jahren ein Trampolin, dann wieder Kleinigkeiten wie ein Wecker." Natürlich werden auch Süßigkeiten versteckt und die Familie feiert zusammen: "Wir fahren nach der Ostermesse zu den Großeltern und genießen ein schönes Abendessen."

Ob es den Osterhasen wirklich gibt, interessiert die vierjährige Tochter momentan noch nicht. Sailer hat aber schon einen Plan: "Wenn sie eines Tages zu mir kommt und mich fragt, werde ich ihr natürlich die Wahrheit sagen, aber von selbst will ich ihre Fantasie nicht zerstören." Viel wichtiger seien zu Ostern die Gemeinsamkeiten, die auch später noch in Erinnerung bleiben sollen.