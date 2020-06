Berührende Momente

Wäscht er seine Hände in Unschuld? Hat er einen Wasch-Tick? Ist er ein modernen Sauberkeitsapostel? Es gibt zig Möglichkeiten, sich über den Rogner-Sohn lustig zu machen. Doch geben wir ihm doch eine Chance. Der Hände-Wäscher, der beruflich viel unterwegs ist, beruft sich auf uraltes Kulturgut: Fuß- und Hand-Waschungen findet man in der christlichen, aber auch in der moslemischen und in der jüdischen Glaubenstradition.



Freundlich reicht er seinem Gegenüber die mitgebrachte Seife aus Bad Blumau. Dann benetzt er dessen Hände über der Schüssel mit dem ebenfalls mitgebrachten Wasser. Wurde ordentlich eingeseift, soll ein zweiter Schwung Wasser die Haut von der Seife befreien. Am Ende werden ihm auch die Hände getrocknet.



„Ich erinnere mich an viele Begegnungen, die waren nach dem Händewaschen im wahrsten Sinne des Wortes berührend, die haben eine ganz andere Qualität bekommen, weit entfernt von oberflächlich.“



Sein Kaffee, könnte man immer noch meinen. Allerdings: Nicht ganz mehr. Denn vor Kurzem erging ein Schreiben an die UNESCO-Nationalagentur für das Immaterielle Kulturerbe in Wien – mit der Bitte, das uralte Begrüßungsritual in die Liste der schützenswerten österreichischen Traditionen aufzunehmen.



Die Generalsekretärin der Agentur, Gabriele Eschig, will zum laufenden Verfahren nichts sagen. Alles sehr kompliziert. Österreich halt. Doch Rogners Initiative wird inzwischen auch von den Benediktiner-Mönchen des Europa-Klosters Gut Aich am Wolfgangsee unterstützt. Dort wird jeder Gast vom Abt, Pater Prior Johannes Pausch, mit Wasser und Seife begrüßt. So wie das die Mönche seit vielen Generationen praktizieren.



„Eigentlich ist das nur eine bescheidene Geste, die aber große Wirkung hat“, erläutert der Abt. „Dadurch nehmen wir unser eigenes Selbst und unser Gegenüber viel bewusster wahr.“ In einer an sich körper- und noch viel mehr beziehungsfeindlichen Gesellschaft seien sinnliche Erfahrungen sehr wichtig.



Dass nun TV-Stationen aus seinem einfachen Händewaschen einen Event machen wollen, bringt den Ordensmann aber aus der Ruhe. Der Abt erzählt lieber von der Signalwirkung: „Mit dem Händewaschen werden Distanz und auch die Hierarchien sofort überwunden.“ Und wenn es nicht Kulturerbe wird? „Ist es mir auch wurscht. Weil wir werden das sicher beibehalten.“