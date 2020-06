Belgien: 8000 Risse im Reaktor

Einerseits beschwichtigen die belgischen Behörden: Es bestehe keine Gefahr – es könne keine Radioaktivität freigesetzt werden, weil die bis zu zwei Zentimeter langen Risse nur oberflächlich seien, heißt es. Darüber hinaus sei der Brennstoff aus dem Reaktor entfernt worden. Andererseits warnt Belgien alle Länder, in denen es baugleiche Typen gibt: Es handle sich um einen Materialfehler, der bei allen derartigen Reaktorbehältern auftreten könne. In den Reaktorbehältern befinden sich die nuklearen Brennstäbe.

"In Wahrheit können alle Reaktoren dieser Generation – auf der ganzen Welt – Anomalien aufweisen", sagt auch Eric van Walle. Das liege an den Materialien, die in den 70er-Jahren verwendet wurden, so van Walle. Aus dieser Zeit stammen die betreffenden Reaktorbehälter.

Weil die Herstellerfirma – die niederländische RDM – nicht mehr existiert, lässt sich nur mühsam nachvollziehen, wohin die baugleichen Reaktortypen geliefert wurden. Weltweit gibt es 22 RDM-Reaktorbehälter , mehr als die Hälfte in den USA. Die übrigen befinden sich in Europa. RDM stattete auch deutsche AKW aus. Die heute noch in Betrieb befindlichen AKW verfügen aber nicht über RDM-Konstruktionen. Le Monde berichtete, dass RDM-Reaktorbeälter nach Deutschland, Spanien, die Niederlande und in die Schweiz geliefert wurden. Die Sprecherin der belgischen Nuklearsicherheitsbehörde AFCN, Karina De Beule, bestätigte dies nicht: "Wir wissen nicht, welche Kunden es gab. Wir haben alle anderen Atomaufsichtsbehörden informiert und gebeten zu prüfen, ob in ihrem Land ebenfalls ein solcher Reaktorbehälter existiert."