Begegnung mit dem Tod am Berg

Was sind schon 25 Jahre in der Geschichte der Menschheit? Ist es da nicht irgendwie egal, ob man 25 oder 65 wird? "Aber das sind hilflose Versuche einer Erklärung", reflektiert Koblmüller. "Weil kein Mensch, kein Pfarrer und auch kein Psychologe, kann mir erklären, warum mein Bub gestorben ist. Der ist vielleicht nur zehn Zentimeter zu weit in die Flanke gegangen."

Doch das Gedankenspiel mit dem "Was wäre wenn" liefert keine Linderung: "Er hat eben diesen entscheidenden Schritt gemacht."



Der Tod am Berg kann gnädig sein, vor allem wenn er schnell geht. Wirklich Sterben will ihn wohl kein einziger Alpinist. "Die Vorstellung vom eigenen Tod hat etwas Schreckliches an sich", sagt Koblmüller. "Aber wenn ich es ruhig durchdenke: Es ist mir sympathischer, einmal zynisch gesagt, ich stürzte irgendwo am Berg ab, anstelle mit 85 Jahren jahrelang in einem Pflegeheim dahinzuvegetieren. Das ist die viel schrecklichere Vorstellung."

Der Tod am Berg ist ein allgegenwärtiger, nicht nur unter Extrembergsteigern: Alleine in den österreichischen Bergen sterben im Schnitt pro Jahr rund 300 Menschen. Dabei sind allerdings auch Unfälle auf der Skipiste, bei der Jagd, beim Paragleiten oder bei Forstarbeiten miterfasst, zudem ist gut ein Viertel der Opfer Herzkreislauf-Versagen geschuldet.

Extrembergsteiger setzen sich zwar anderen Risiken aus, als der "Sonntagsbergsteiger", für betroffene Angehörige macht das aber wenig Unterschied. Die "Schicksalschläge am Berg" waren jüngst Thema einer Diskussionsrunde beim Alpingipfel " International Mountain Summit" im Südtiroler Brixen. Die Diskussion - unter anderem mit der Witwe des 2008 am Nanga Parbat verunglückten Extrembergsteigers Karl Unterkircher oder dem österreichisch-schweizerischen Höhenmediziner und Bergsteiger Oswald Oelz - kann im Internet nachgehört werden. Sie dreht sich nicht nur um den Umgang mit Bergkatastrophen, sondern auch um die Frage, was Alpinisten antreibt.