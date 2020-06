Bawag-Prozess: Peter Nakowitz verurteilt

Bevor schon am zweiten Tag im neuen Bawag-Prozess das erste Urteil gefällt wurde, zog der dann Verurteilte das Resümee: "Nicht alles, was damals geschehen ist, war schlau."

Peter Nakowitz, einst "unverzichtbare rechte Hand" (Richter) von Ex-Bawag-Chef Helmut Elsner, bekannte sich damit zu seiner "moralischen Verantwortung." Es tue ihm leid, dass so viel Geld verloren gegangen ist. Es wäre gescheiter gewesen, sich gegen die Spekulationen aufzulehnen. Der ehemalige Generalsekretär der Bawag stand dafür auch materiell gerade: Er schloss mit der Bank einen in Raten abzahlbaren Vergleich.

Strafrechtlich fühlt sich Nakowitz als bloßer Befehlsempfänger von Elsner nicht schuldig, allerdings wurde er vom Obersten Gerichtshof zu einigen Anklagepunkten bereits rechtskräftig verurteilt, während andere aufgehoben wurden. Was am Donnerstag folgte, war nur noch die neu ausgemessene, mildere Strafe: ein Jahr Haft unbedingt plus zwei Jahre bedingt (statt vier Jahre unbedingt wie im ursprüng­lichen Prozess), nicht rechtskräftig.