Baustellen und andere Skandale

1 Skylink geht als Check-in 3 in Betrieb (2753 Beiträge):

Nach jahrelangen Verzögerungen wurde das Skandal-Terminal am Wiener Airport unter neuem Namen eröffnet. "Mit der Umbenennung haben wir den Skandal gelöst und vom Tisch", postet HM Kamps auf kurier.at

2 Fotoverbot vor Chinas Residenz (2449 Beiträge):

Das Knipsverbot in Schönbrunn sorgt für Staunen: "Die Chinesen haben schon ziemlich eine Hass-Liebe mit der Fotografie. Gegenüber anderen verschlossen, aber beim Copy-Paste haben S’ keinen Genierer", meint wait for it...

3 Martin Graf zieht sich als Stiftungsvorstand zurück (1511 Beiträge):

Vielen Usern reicht dieser Schritt allerdings nicht: "Alles supersauber! Und dann nicht einmal den Charakter haben, dafür einzustehen", empört sich Polt Geist auf kurier.at