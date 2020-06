Baumgartner: "Wahnsinnig müde, aber glücklich"

Exakt 863 km/h. Mit dieser Geschwindigkeit stürzte Felix Baumgartner am Mittwoch aus 29.455 Metern Höhe Richtung Erde. "Es war schwierig, ich habe extrem wenig Luft unter mir gespürt. Mehrmals bin ich ins Trudeln gekommen", erklärte der Salzburger Extremsportler danach.

Als er sicher in der Wüste New Mexikos gelandet war, ließ er einen Freudenschrei los und umarmte seinen Berater, den Air-Force-Veteran Joseph Kittinger; dann flog ihn der Helikopter in das nur 15 Minuten entfernte Mis­sion Control Center, wo unter den Mitarbeitern des Red-Bull-Stratos-Teams abermals Jubel aufbrandete.

"Mission erfüllt", postete Baumgartner nach seinem erfolgreichen Sprung auf Facebook. "Ich bin wahnsinnig müde, aber glücklich."

Drei Nächte hatte der 43-Jährige praktisch ohne Schlaf verbracht, "da ist es schwer, motiviert zu bleiben", erklärte er. Zwei Mal hatte das Wetter seinem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht – am Montag vereitelte Regen einen Start, am Dienstag war der Wind zu stark zum Ab­heben. Baumgartner: "Es waren durchwachsene Tage und eine anstrengende Herausforderung. Jetzt fehlt nur noch ein letzter Schritt."

Dieser soll im August erfolgen. Dann will Baum­gartner mit einem Ballon, so hoch wie ein Wolkenkratzer, in eine Höhe von 36 Kilo­metern aufsteigen. Beim Absprung soll er als erster Mensch die Schallmauer im freien Fall durchbrechen.

Wie gefährlich ist das für den menschlichen Körper?