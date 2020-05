Austrofaschismus spaltet die SPÖ

Das Blut ist in Wallung, Rot ist in Aufruhr. Das geplante "Aufhebungs- und Rehabilitierungsgesetz 2011" spaltet die SPÖ. Es geht um die problematische Phase zwischen 1933 und 1938, die auch als " Austrofaschismus" bezeichnet wird und die noch immer das Verhältnis zwischen SPÖ und ÖVP belastet. Das Problem: Im Gesetz werden nur jene Opfer des Regimes erfasst, die offiziell in die Mühlen der Justiz gerieten, nicht jedoch viele andere Widerstandskämpfer.



Wie der KURIER erfuhr, beginnen am Montag die innerparteilichen Verhandlungen im Parlament - mit dabei sind Spitzenfunktionäre der SPÖ, aber auch Vertreter der Freiheitskämpfer. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer wird ebenfalls an den Gesprächen teilnehmen. Sie sagt: "Ich bin mir der historischen Bedeutung dieses Themas vollauf bewusst. Mir ist bewusst, dass wir erst auf halbem Weg stehen, anderseits waren wir in dieser Sache noch nie so weit. Wie immer der Gesetzestext letztendlich lautet, muss er von den Freiheitskämpfern mitgetragen werden. Ein Gesetz gegen sie ist für mich unvorstellbar." Doch was sind nun die wesentlichen Argumente der Kritiker?