Zwischen Freude, Pomp und Stille: Wie der 8. Mai gefeiert wird

Russland und andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion feiern das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 9. Mai - im Gegensatz zu den westlichen Alliierten. Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel als Befehlshaber der Wehrmacht unterzeichnete die Kapitulationsurkunde am 9. Mai - kurz nach Mitternacht. Vorgesehen war die Zeremonie für den 8. Mai. Aber ein Streit über die russische Fassung verzögerte den Akt. Insgesamt bestätigten deutsche und alliierte Offiziere die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands zweimal mit ihren Unterschriften: am 7. Mai im französischen Reims und in der Nacht auf 9. in Berlin-Karlshorst. Der Beginn der Waffenruhe war bereits in Reims auf den 8. Mai um 23.00 Uhr MEZ festgelegt worden. In Moskau war es durch den Zeitunterschied schon 1.00 Uhr - am 9. Mai.

Polen feierte anlässlich des 70. Jahrestags im Jahr 2015 den "Tag des Sieges" erstmals schon am 8. Mai. Gleichzeitig wurde der bisherige Feiertag am 9. Mai zur Erinnerung an den Sieg über Hitler-Deutschland gestrichen. Dieser Gedenktag war noch ein Überbleibsel aus kommunistischen Zeiten, als Polen den Sieg über den Nationalsozialismus wie in der Sowjetunion am 9. Mai beging. Gängige Meinung vieler Polen ist heute, dass das Land damals von einem totalitären System ins nächste gewechselt ist.

Frankreich: Als "Fest des Sieges" ist der 8. Mai in Frankreich ein Feiertag. Landesweit gibt es Gedenkfeiern. Die Zeremonie in Paris ist so eingespielt wie bildgewaltig: Die Republikanische Garde eskortiert den Staatspräsidenten traditionell über die Champs Elysees zum Grab des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen. Dabei stoppen sie an der Statue von Charles de Gaulle, der während des Krieges die französische Exilregierung führte. Zum großen Jubiläum 2015 wurde am 7. Mai auch die Unterschrift von Reims besonders gewürdigt.

Auch wenn der 8. Mai seit 1981 wieder ein staatlicher Feiertag ist, ist den Franzosen die Erinnerung an die „Libération“ (Befreiung) viel wichtiger als der Tag der deutschen Kapitulation. In Paris ist der 26. August 1944 unvergessen, als de Gaulle als Befreier die Champs-Elysées entlang zog.