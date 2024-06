Zweite Phase von Atomwaffenübung durch Russland und Belarus gestartet

Die Übung in Russland solle sicherstellen, dass die Streitkräfte und die Ausrüstung bereit dafür seien, Souveränität und territoriale Integrität beider Länder zu schützen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. "Bei den Übungen werden Einheiten der russischen und weißrussischen Streitkräfte gemeinsam für den Kampfeinsatz von taktischen Nuklearwaffen trainiert."

Nuklearübung sei Routine

Die Teilnahme von Belarus an einer gemeinsamen Nuklearübung mit Russland sei Routine und ziele nicht darauf ab, Spannungen in der Region zu erzeugen, ergänzte der belarussische Verteidigungsminister Viktor Khrenin in Minsk.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Atomwaffenübung im vergangenen Monat angeordnet und damit nach eigenen Angaben auf Drohungen aus Frankreich, Großbritannien und den USA im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg reagiert. Westliche Verbündete hatten der Ukraine zuletzt auch erlaubt, von ihnen gelieferte Waffen gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen.