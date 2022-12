Zwei Briefbomben mit Ukraine-Bezug in Spanien

Die spanische Polizei untersucht eine mögliche Verbindung zwischen zwei Briefbomben, die an den ukrainischen Botschafter in Madrid und an ein RĂŒstungsunternehmen geschickt wurden, das an Kiew gespendete Raketenwerfer herstellt, bestĂ€tigte sie am Mittwoch in einer ErklĂ€rung. WĂ€hrend die Briefbombe in der Botschaft explodierte und einen Botschaftsmitarbeiter leicht verletzte, wurde die Bombe in der Waffenfabrik kontrolliert gesprengt und richtete keinen Schaden an.

Beim ersten Vorfall wurde ein Beamter der ukrainischen Botschaft in Madrid verletzt, als er eine an den Botschafter adressierte Briefbombe öffnete, woraufhin Kiew erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in allen seinen Auslandsvertretungen anordnete.

Der Brief, der mit normaler Post eintraf und nicht gescannt wurde, verursachte eine "sehr kleine Wunde" an einem Finger, als ein Beamter ihn im Botschaftsgarten öffnete, so Mercedes Gonzalez, ein spanischer Regierungsbeamter, gegenĂŒber dem Fernsehsender Telemadrid.

"Kommandant war misstrauisch"

Botschafter Serhii Pohoreltsev sagte der ukrainischen Nachrichtenseite European Pravda, dass das verdĂ€chtige Paket, das an ihn adressiert war, dem Kommandanten der Botschaft, einem ukrainischen Mitarbeiter, ĂŒbergeben wurde.

"Das Paket enthielt eine Schachtel, die den Kommandanten misstrauisch machte, so dass er beschloss, das Paket nach draußen zu bringen - ohne dass jemand in der NĂ€he war - und es zu öffnen", so Pohoreltsev.