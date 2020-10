Zustimmung zur EU bleibt in Österreich trotz Corona hoch

Die anhaltende Corona-Pandemie hat aktuell nur geringe Auswirkungen auf die Zustimmung der Österreicher zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Diese halte sich im Zeitverlauf auf hohem Niveau, sieben von zehn Befragten wollten, dass Österreich EU-Mitglied bleibe, zeigt eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE).

"Nur 14 Prozent plädieren für einen Austritt aus der EU", erklärte Paul Schmidt, Generalsekretär der ÖGfE. In der von 14. bis 29. September österreichweit durchgeführten Telefonumfrage sprechen sich 70 Prozent dafür aus, dass Österreich Mitglied der Europäischen Union bleibt. 16 Prozent antworteten mit "weiß nicht" oder machten keine Angabe. In dieser Gruppe finden sich doppelt so viele Frauen als Männer (21 Prozent gegenüber 10 Prozent). Auch ein Viertel der jüngsten Befragten (16 bis 29 Jahre) und Personen mit Pflichtschulabschluss ist in dieser Frage unschlüssig.