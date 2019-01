Zuspruch statt Shitstorm für Ocasio-Cortez nach Troll-Video

Die 29-Jährige New Yorkerin ist bei den Kongresswahlen Anfang November für die US-Demokraten als Abgeordnete in das Repräsentantenhaus gewählt worden. Sie ist die jüngste Frau überhaupt, die den Einzug in die Kammer geschafft hat. Ocasio-Cortez wurde in der Bronx als Tochter puerto-ricanischer Einwanderer geboren und studierte Wirtschaft in Boston. Ocasio-Cortez gehört den "Demokratischen Sozialisten Amerikas" an, einer im US-Politspektrum als linksradikal geltenden Organisation.

Seit den Kongresswahlen wird Ocasio-Cortez wiederholt von rechts angegriffen, vor kurzem auch für ihre Kleiderwahl.