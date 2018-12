Zuhause die Gelbwesten, Macron reist mit Süßem in den Tschad

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist offenbar auf weihnachtlicher Mission. In Frankreich stehen die sogenannten " Gelbwesten" auf der Straße, Macron zieht es dagegen in den Tschad. Er hat französische Soldaten im Einsatz besucht und mit Leckereien versorgt. Zu einem vorweihnachtlichen Truppenbesuch im zentralafrikanischen Tschad brachte der Präsident am Samstag nicht nur seinen persönlichen Koch Guillaume Gomez mit, sondern gleich noch zwei Tonnen Delikatessen aus Paris: Champagner, Gänseleber, Pate-en-croute-Pasteten, Geflügelfilet mit Morcheln, Käse und Schokoladenspeisen.