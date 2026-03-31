US-Außenminister Marco Rubio war hörbar empört. Dass ein NATO-Mitglied US-Flugzeugen den Überflug verbiete, sei inakzeptabel, „vor allem, wenn die dann noch öffentlich damit angeben.“ Der US-Krieg gegen den Iran hat seit Wochen einen politischen Nebenschauplatz und die Frontlinie verläuft mitten durch das westliche Militärbündnis NATO. Auf der einen Seite Donald Trump, auf der anderen Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez.

Der lässt keine Gelegenheit aus, um Stellung gegen den US-Präsidenten und dessen Angriff auf den Iran zu beziehen. Während andere europäische NATO-Staaten wie etwa Deutschland sich schwer tun, Trumps Krieg öffentlich zu kritisieren, ging der spanische Sozialist von Anfang an auf Anti-Kriegs-Kurs. „Bruch des Völkerrechts“ Der sei ein „Bruch des Völkerrechts“, ausgeübt von Leuten, „die die Probleme der Welt mit Bomben lösen wollen“, erklärte Sánchez. Er werde militärische Aktivitäten, die auch nur irgendwie im Zusammenhang mit dem Iran-Angriff stünden, in Spanien nicht dulden. US-Tankflugzeuge, die auf einer NATO-Basis im Süden Spaniens stationiert waren, mussten daraufhin abgezogen werden. Trump blieb vorerst nur über „das schreckliche Land, von dem man aber ohnehin nichts brauche“, zu wüten.