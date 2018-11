Zitterpartie in Florida: Händische Nachzählung bei Senatsrennen

Scott, der bisher Gouverneur von Florida an der Südostküste der USA ist, hatte sich bereits am Wahlabend in der vergangenen Woche zum Sieger des Senatsrennens erklärt, obwohl noch kein Endergebnis vermeldet worden war. Wegen des knappen Wahlausgangs ordneten die Behörden am Wochenende eine maschinelle Neuauszählung der Stimmen an. Da der Unterschied zwischen den beiden Kandidaten nach dieser Auszählung aber 0,25 Prozentpunkte unterschritt, muss es nun noch eine Nachzählung per Hand geben. Das schreiben die Wahlgesetze von Florida vor.

Die Verantwortlichen in den einzelnen Bezirken haben nun drei Tage Zeit, um Stimmzettel zu überprüfen, die von den Maschinen abgelehnt wurden - entweder weil ein Wähler offenbar zu viele Kandidaten ausgewählt hat oder weil er gar keinen ausgewählt hat.

Scott teilte am Donnerstag mit, er habe nach der maschinellen Nachzählung einen Vorsprung von 13.427 Stimmen vor Nelson. US-Medien sprachen dagegen von 12.603 Stimmen - das wäre ein Abstand von 0,15 Prozentpunkten.