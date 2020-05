Zarte Hinweise auf Begnadigung Timoschenkos

Wenn es nur so einfach wäre: „Der Mechanismus“, so der Oppositionspolitiker Arseni Jarzenjuk in einem TV-Interview, „ist ganz simpel: eine Füllfeder, ein Blatt Papier, ein Dekret des Präsidenten der Ukraine, durch das Timoschenko begnadigt wird. Unterschrift: Viktor Janukowitsch. Erledigt.“ Etwas, wozu sich der ukrainische Präsident seit zwei Jahren nicht durchringen kann. Jetzt kommt aber Bewegung in die Angelegenheit.

Seit zweieinhalb Jahren sitzt die ukrainische Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko – die wichtigste Oppositionsfigur gegen Präsident Janukowitsch – in Haft. Im September 2011 war sie zu sieben Jahren Haft wegen Amtsmissbrauchs in einem Verfahren verurteilt worden, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als „ungesetzlich und willkürlich“ kritisiert. Die EU hat Timoschenkos Freilassung zur Bedingung für den Abschluss eines Assoziierungs- und Freihandelsabkommens mit Kiew gemacht. Dessen Unterzeichnung steht jetzt an. Seit Dezember 2011 sind die Verhandlungen über das Abkommen abgeschlossen. Beim Gipfel der Östlichen Partnerschaft im November in Vilnius soll es – so der Plan – unterzeichnet werden.