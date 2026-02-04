Chinas Präsident Xi ruft Trump zu "gegenseitigem Respekt" auf
Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Mittwoch in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu "gegenseitigem Respekt" aufgerufen, um die Beziehungen zwischen Washington und Peking zu stärken. "Indem wir die Probleme eins nach dem anderen angehen und kontinuierlich gegenseitiges Vertrauen aufbauen, können wir an einem richtigen Weg arbeiten, damit beide Länder miteinander zurechtkommen", sagte Xi, wie der staatliche Sender CCTV berichtete.
"Lassen Sie uns 2026 zu einem Jahr machen, in dem China und die Vereinigten Staaten als zwei große Länder sich in Richtung gegenseitigen Respekts, friedlicher Koexistenz und Win-Win-Kooperation bewegen", fügte er hinzu.
Trump berichtet von "exzellentem" Telefonat
US-Präsident Trump bezeichnete das Telefonat in seinem Onlinedienst Truth Social als "exzellent" und erklärte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Staaten "äußerst gut" seien. "Meine Beziehung zu China und meine persönliche Beziehung zu Präsident Xi ist eine äußerst gute und wir wissen beide, wie wichtig es ist, dass es so bleibt", schrieb Trump.
Der US-Präsident erklärte, dass er mit Xi über Handel, Taiwan, den russischen Krieg gegen die Ukraine und den Iran gesprochen habe. Zudem sei es um eine Reise nach China gegangen, auf die er sich "sehr freue".
Taiwan: Xi mahnt Trump zur Vorsicht
Beim Thema Taiwan mahnte Xi den US-Präsidenten zur Vorsicht. Die Taiwan-Frage sei "das wichtigste Thema" in den Beziehungen zwischen China und den USA. "Die Vereinigten Staaten müssen bei Waffenverkäufen mit Vorsicht vorgehen", warnte Xi laut CCTV.
China betrachtet die demokratische und selbstverwaltete Insel Taiwan als abtrünnige Provinz, die notfalls mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereint werden soll.
Washington erkennt Taiwan zwar nicht offiziell an, ist jedoch der wichtigste militärische Unterstützer der Insel. Im Dezember hatten die USA einen Rüstungsvertrag im Umfang von elf Milliarden Dollar (9,33 Milliarden Euro) mit Taiwan verkündet. Kurz danach hielt die chinesische Armee ein Manöver mit dutzenden Kampfflugzeugen und Marineschiffen rund um Taiwan ab. Dabei wurde die Blockade wichtiger taiwanischer Häfen simuliert.
