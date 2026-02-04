Chinas Präsident Xi ruft Trump zu "gegenseitigem Respekt" auf

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Mittwoch in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu "gegenseitigem Respekt" aufgerufen, um die Beziehungen zwischen Washington und Peking zu stärken. "Indem wir die Probleme eins nach dem anderen angehen und kontinuierlich gegenseitiges Vertrauen aufbauen, können wir an einem richtigen Weg arbeiten, damit beide Länder miteinander zurechtkommen", sagte Xi, wie der staatliche Sender CCTV berichtete. "Lassen Sie uns 2026 zu einem Jahr machen, in dem China und die Vereinigten Staaten als zwei große Länder sich in Richtung gegenseitigen Respekts, friedlicher Koexistenz und Win-Win-Kooperation bewegen", fügte er hinzu.

Trump berichtet von "exzellentem" Telefonat US-Präsident Trump bezeichnete das Telefonat in seinem Onlinedienst Truth Social als "exzellent" und erklärte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Staaten "äußerst gut" seien. "Meine Beziehung zu China und meine persönliche Beziehung zu Präsident Xi ist eine äußerst gute und wir wissen beide, wie wichtig es ist, dass es so bleibt", schrieb Trump. Der US-Präsident erklärte, dass er mit Xi über Handel, Taiwan, den russischen Krieg gegen die Ukraine und den Iran gesprochen habe. Zudem sei es um eine Reise nach China gegangen, auf die er sich "sehr freue".