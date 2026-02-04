USA schmieden Allianz für kritische Rohstoffe gegen China

Länder wie Japan, Australien und Südkorea seien bereits dabei. "Wir haben Pläne, in dieser Woche noch elf weitere solcher Abkommen bekannt zu geben", sagte Burgum. Zudem hätten bis zu 20 weitere Länder starkes Interesse bekundet.

Die USA wollen mit einer neuen Allianz für kritische Rohstoffe die Marktmacht Chinas brechen. Rund 30 Länder wollten dem Bündnis beitreten, sagte US-Innenminister Doug Burgum am Dienstag auf einer Konferenz in Washington.

Washington will damit der aus seiner Sicht von China betriebenen Preismanipulation bei Lithium, Nickel und Seltenen Erden entgegenwirken. Diese Rohstoffe sind für die Herstellung von Elektroautos, Hightech-Waffen und Elektronik von entscheidender Bedeutung. "Wenn es einen dominanten Akteur gibt, der den Markt mit einem bestimmten Material überschwemmen kann, kann er den wirtschaftlichen Wert der Produktion eines Unternehmens oder Landes zerstören", sagte Burgum. Die Allianz soll einen zollfreien Handel und einen Mindestpreis für die Rohstoffe umfassen.

Die Mindestpreise sollen nach den Worten Burgums langfristiges privates Kapital anziehen. Unternehmen könnten in den Abbau und die Veredelung investieren, wenn sie wüssten, dass es einen stabilen Markt gebe und sie keinen Preisverfall fürchten müssten. Präsident Donald Trump hatte erst am Montag eine strategische Mineralienreserve namens "Project Vault" ins Leben gerufen, die mit Krediten in Höhe von zehn Milliarden Dollar unterlegt ist.