Wochen der Wahrheit in Nahost: Neue Verhandlungen starten inmitten angespannter Stimmung

Es war das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass die seit 19. Jänner bestehende Waffenruhe für beide Seiten zufriedenstellend verläuft: Am Sonntag zog sich die israelische Armee wie vereinbart aus dem sogenannten Netzarim-Korridor im Gazastreifen zurück, der das Gebiet in eine nördliche und südliche Hälfte teilt.

Durch den Rückzug der israelischen Armee aus dem sogenannten Netzarim-Korridor konnten tausende Palästinenser am Sonntag in ihre Wohnorte zurückkehren, von denen sie bis dahin abgeschnitten worden waren.

Die zweite Phase Beide Seiten haben vereinbart, mit den Vermittlerstaaten Ägypten, Katar und den USA über eine mögliche zweite Phase zu verhandeln, sobald die Hälfte der 33 Geiseln freigelassen wurde. Das ist am Samstag passiert. In der zweiten Phase sollen alle verbliebenen Geiseln sowie hunderte weitere palästinensische Häftlinge freikommen

Am Sonntag entsandte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu deshalb Vertreter in die katarische Hauptstadt Doha, um dort eine zweite Phase mit weiteren Geiselfreilassungen auszuhandeln. Katar , Ägypten und die USA treten weiterhin als Vermittler zwischen Israel und der Hamas auf.

Doch die Stimmung ist aufgrund jüngster Ereignisse ausgesprochen angespannt. In Israel war man schockiert über den Zustand der drei Männer, die von der Hamas am Samstag vor ihrer Freilassung auf einer Bühne vorgeführt worden waren.

Eli Sharabi inmitten vermummter Hamas-Kämpfer. Der 52-Jährige ist eine der drei israelischen Geiseln, die am Samstag freigelassen wurden. Sie alle waren offensichtlich abgemagert in kritischem gesundheitlichem Zustand.

Netanjahu ordnete seinen Unterhändlern deshalb an, in Katar zunächst nur über „technische Einzelheiten“ zu verhandeln, und erklärte in einer Videobotschaft erneut: „Wir werden die Hamas eliminieren.“

Die Angehörigen der verbliebenen Geiseln kritisierten das am Sonntag in einem offenen Brief scharf: Gerade der Gesundheitszustand der am Samstag freigelassenen Männer mache deutlich, dass die Regierung alles unternehmen müsse, um die verbliebenen Geiseln so schnell wie möglich freizupressen.

Arabischer Krisengipfel

Besonders schlecht ist die Stimmung neuerdings bei arabischen Vermittlerstaaten, seit Netanjahu am vergangenen Mittwoch US-Präsident Donald Trump in Washington besucht hatte.

Der hatte danach bekanntlich erklärt, die Nachbarstaaten sollten alle Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen, während die USA das Gebiet in eine „Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln. Aussagen, die in der gesamten arabischen Welt einen Aufschrei nach sich zogen.