Informant Manning kein Hochverräter

Irak, 2007: Wahl- und sinnlos werden Menschen abgeschossen, wie in einem Computerspiel. Die Schützen sitzen in einem Apache-Helikopter der US-Armee, ihre Ziele suchen panisch Schutz vor den Kugeln. Unter den rund ein Dutzend Toten waren, wie sich später herausstellte, auch zwei Reuters-Mitarbeiter. Als diese Bilder um die Welt gingen, machten sie mit einem Schlag WikiLeaks und Julian Assange bekannt. Bradley Manning, der das Video als Lady- Gaga-CD herausgeschmuggelt und der Enthüllungsplattform zugespielt hat, wurde die Rechnung dafür präsentiert: Nach drei Jahren hinter Gittern, teilweise in Einzelhaft, sprach ihn das US-Militärgericht in Fort Meade am Dienstag in 19 der 21 Anklagepunkte schuldig. Darunter in fünf Fällen der Spionage sowie des Diebstahls, der Computerkriminalität und weiterer militärischer Regelverstöße.